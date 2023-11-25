Украинская пресса сообщает, что Киев при Минобороны создаст межведомственную рабочую группа по вопросам строительства фортификационных сооружений.
Первой линией обороны займутся военнослужащие, а второй-третьей — Госагентство восстановления и развития инфраструктуры.
Но ведь буквально неделю Зеленский заявлял, что ВСУ отдохнут — и снова контрнаступ. Куда делся боевой настрой, спрашивает "Царьград"?
Всё предельно ясно: Украина сточила подразделения, растратила боеприпасы, угробила сотню тысяч людей, и теперь ей остаётся перейти к стратегической обороне.
Реально? Вполне, уверено издание. Но переход к обороне изменит потребности ВСУ — Запад сможет поставлять те средства, запасы которых не исчерпаны: противопехотные и противотанковые мины.
Но Украине это уже не поможет.
"Клоуны и наркоманы впечатлились непрошибаемой мощью нашей "линии Суровикина"; однако "линия Суровикина" — это не только минные поля, траншеи и "зубы дракона". Это выстроенная система огня, развитая противотанковая оборона, мощная артиллерийская группировка, постоянно висящие в воздухе К-52 — "Аллигаторы" с противотанковыми "Вихрями" — пишет обозреватель Влад Шлепченко.
А переход Украины к стратегической обороне РФ устраивает. Главное, развивать и наращивать ударную авиацию и можно будет отрезать регион за регионом. После референдумов, налаживать там жизнь, и приступать к освобождению следующего. Без суеты и спешки.
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