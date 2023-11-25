MWM: Россия увеличила производство ракет для ОТРК "Искандер-М"

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия активно расширяет производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на мировом уровне, обеспечивая себе возможность массового применения данной системы на Украине, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

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"Искандер-М" занимает ключевое положение среди вооружений, придавая России значительное превосходство в производственных мощностях перед Западом и Восточной Азией, утверждают журналисты.

Статья отмечает резкое увеличение производства ракет для комплекса после начала специальной военной операции, что позволяет российской армии использовать "Искандер" массово, не беспокоясь о дефиците боеприпасов.

Military Watch Magazine подчеркивает, что масштабы производства позволяют не только обеспечивать потребности в боеприпасах в зоне СВО, но и активно поставлять ракетные комплексы "Искандер" за рубеж.

Журнал отмечает, что ракеты данного комплекса представляют серьезное испытание для вражеской обороны не только из-за способности нести специальные проникающие боеголовки, но и благодаря сложным маневрам, что делает их трудными для перехвата, сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что разоруженная Европа не хочет спасать Украину за свой счёт.

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