Военный эксперт Дандыкин назвал баллистическую ракету «Искандера-М» кошмаром ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Оперативну-тактическую ракету комплекса (ОТРК) "Искандер-М" можно назвать "кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ)". Такое заявление сделал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Его слова приводит "Лента.ру".

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Он отметил, что данный ракетный комплекс проявил себя во время СВО. Его преимущества состоят в том, что машина оснащена двумя ракетами.

"Он может стрелять как крылатой, так и баллистической ракетой в силу тех задач, которые будут поставлены", — срассказал Дандыкин.

По словам эксперта, ракета "Искандера-М" может быть определена как несбиваемая.

Её дальность составляет 500 километров, также эксперт рассказал, что ракету трудно поймать, потому что она изменяет траекторию полета. В настоящее время это главный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск.