Оперативну-тактическую ракету комплекса (ОТРК) "Искандер-М" можно назвать "кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ)". Такое заявление сделал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Его слова приводит "Лента.ру".
Он отметил, что данный ракетный комплекс проявил себя во время СВО. Его преимущества состоят в том, что машина оснащена двумя ракетами.
"Он может стрелять как крылатой, так и баллистической ракетой в силу тех задач, которые будут поставлены", — срассказал Дандыкин.
По словам эксперта, ракета "Искандера-М" может быть определена как несбиваемая.
Её дальность составляет 500 километров, также эксперт рассказал, что ракету трудно поймать, потому что она изменяет траекторию полета. В настоящее время это главный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск.
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