Скотт Риттер: Запад приказывает Зеленскому срочно искать мира

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад приказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно искать мира.

Фото: https://edicola.iltempo.it/newsstand/

Об этом заявил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

"Всё кончено и им нечего больше предложить, если он продолжит идти по этому пути, то потерпит неудачу. Россия победила, они не готовы вкладывать политический, финансовый и военный капитал в заведомо проигрышное дело", — отмечает эксперт.

По его словам, Запад не может изменить ситуацию, и для Зеленского лучший вариант — как можно скорее искать мира. Но если он продолжит эту борьбу, те 20 процентов территории, которые он потерял, запросто могут превратиться в 50 процентов.

Все уже признают, что ВСУ на данный момент находятся на грани краха. И если они падут, то они побегут стремительно. Русские сразу заполнят эту пустоту. Но если они РФ сделает, то эту территорию Украине уже никто не вернёт.