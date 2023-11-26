Запад приказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно искать мира.
Об этом заявил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.
"Всё кончено и им нечего больше предложить, если он продолжит идти по этому пути, то потерпит неудачу. Россия победила, они не готовы вкладывать политический, финансовый и военный капитал в заведомо проигрышное дело", — отмечает эксперт.
По его словам, Запад не может изменить ситуацию, и для Зеленского лучший вариант — как можно скорее искать мира. Но если он продолжит эту борьбу, те 20 процентов территории, которые он потерял, запросто могут превратиться в 50 процентов.
Все уже признают, что ВСУ на данный момент находятся на грани краха. И если они падут, то они побегут стремительно. Русские сразу заполнят эту пустоту. Но если они РФ сделает, то эту территорию Украине уже никто не вернёт.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.