Шойгу рассказал, что у Казахстана, Киргизии, Таджикистана и РФ заработала объединённая система ПВО

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Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что у стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности появилась объединённая система ПВО.

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Шойгу рассказал, что имеются двусторонние соглашения с каждой из стран, входящим в ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана).