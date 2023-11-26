Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что у стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности появилась объединённая система ПВО.
Шойгу рассказал, что имеются двусторонние соглашения с каждой из стран, входящим в ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана).
"Объединённая система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформления документально, мы будем оформлять документально", — объяснил глава Минобороны РФ.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.