Спецслужбы США работают над вербовкой россиян и "подготовкой кадров" по РФ

Спецслужбы Соединённых Штатов работают над вербовкой русских, "подготавливая" кадры для "работы" в России.

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Госдеп США щедро финансирует весенний и осенний цикл курсов по "культурному обмену". Тех, кто хорошо знает русский язык, сразу приглашают в лагерь АНБ, для подготовки "экспертов".

Это ещё одно подтверждение, что Запад сегодня делает упор на молодёжь, проявляя знаки внимания подрастающему поколению (например, геймерам).

Надо понимать, что мозги американцы промывают очень тщательно, после чего диверсанты будут до последнего убеждены, что их разрушительные действия против русских — "единственно верная политика", комментирует ситуацию ведущий Первого канала, политолог Руслан Осташко.