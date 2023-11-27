Пленный украинский солдат сообщил о большом количестве отказников в ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдат ВСУ Богдан Куманский, попавший в российский плен, рассказал о большом количестве "отказников" в украинской армии. Речь идёт о людях, которые самовольно покидают позиции и военные части.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам военнопленного, это происходит из-за плохой подготовки к боевым действиям, а также нежелания украинских солдат превращаться в "мясо".

"Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта", — подчеркнул военный в видеозаписи, опубликованной Министерством обороны РФ.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские спецслужбы на Купянском направлении провели "разъяснительные беседы" с бойцами ВСУ, которые отказываются выполнять приказы киевского режима.