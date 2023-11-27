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Пленный украинский солдат сообщил о большом количестве отказников в ВСУ

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Силовые структуры

Солдат ВСУ Богдан Куманский, попавший в российский плен, рассказал о большом количестве "отказников" в украинской армии. Речь идёт о людях, которые самовольно покидают позиции и военные части.

Пленный украинский солдат сообщил о большом количестве отказников в ВСУ
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам военнопленного, это происходит из-за плохой подготовки к боевым действиям, а также нежелания украинских солдат превращаться в "мясо".

"Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта", — подчеркнул военный в видеозаписи, опубликованной Министерством обороны РФ.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские спецслужбы на Купянском направлении провели "разъяснительные беседы" с бойцами ВСУ, которые отказываются выполнять приказы киевского режима.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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