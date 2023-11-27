Солдат ВСУ Богдан Куманский, попавший в российский плен, рассказал о большом количестве "отказников" в украинской армии. Речь идёт о людях, которые самовольно покидают позиции и военные части.
По словам военнопленного, это происходит из-за плохой подготовки к боевым действиям, а также нежелания украинских солдат превращаться в "мясо".
"Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта", — подчеркнул военный в видеозаписи, опубликованной Министерством обороны РФ.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские спецслужбы на Купянском направлении провели "разъяснительные беседы" с бойцами ВСУ, которые отказываются выполнять приказы киевского режима.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.