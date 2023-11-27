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Атаман Кузнецов: большая часть казаков из новых регионов РФ принимает участие в СВО

1:03
Силовые структуры

Большая часть казаков, проживающих в ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, принимают самое активное участие в СВО на Украине.

Атаман Кузнецов: большая часть казаков из новых регионов РФ принимает участие в СВО
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом в понедельник, 27 ноября, с беседе с корреспондентом агентства ТАСС сообщил атаман Всероссийского казачьего общества (ВСКО) Виталий Кузнецов.

"Большое количество казаков на новых территориях, практически большая их часть, сейчас принимает участие в боевых действиях в созданных нами казачьих подразделениях", — отметил Кузнецов, который указом президента РФ был назначен на должность атамана ВСКО 22 ноября.

Атаман подчеркнул, что проводится большая работа по созданию казачьих обществ в новых регионах России, жители которых на референдуме решили больше не находится под властью киевского режима.

Ранее сообщалось, что в СВО участвуют более 25 тысяч казаков-добровольцев, которые геройски проявляют себя в боях с ВСУ.

Казаки-добровольцы батальона «Терек» работают в зоне СВО
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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