В Интернете появилось видео, где в зоне боевых действий на Украине боец российской армии выносит из-под обстрела раненого солдата ВСУ.
Сильные кадры предоставляет Telegram-канал "Оперативные сводки".
На этом видео российский боец, несмотря на реальную смертельную опасность, пробирается к раненому врагу и вытаскивает его с поля боя, попутно убеждая его потерпеть.
"Что отличает наших воинов? Они всегда остаются людьми. Даже по отношению к врагу на поле боя", — отмечает портал.
Внимание, видео 18+!
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.