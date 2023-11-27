Боец армии России вынес с поля боя раненого солдата ВСУ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете появилось видео, где в зоне боевых действий на Украине боец российской армии выносит из-под обстрела раненого солдата ВСУ.

Фото: rusvesna.su

Сильные кадры предоставляет Telegram-канал "Оперативные сводки".

На этом видео российский боец, несмотря на реальную смертельную опасность, пробирается к раненому врагу и вытаскивает его с поля боя, попутно убеждая его потерпеть.

"Что отличает наших воинов? Они всегда остаются людьми. Даже по отношению к врагу на поле боя", — отмечает портал.

Внимание, видео 18+!