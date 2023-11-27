Sohu: российский "Циркон" способен уничтожить атомный авианосец США одним ударом

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Об уникальных свойствах и поражающих возможностях российской гиперзвуковой ракеты"Циркон" сообщил популярный китайский новостной портал Sohu.

Фото: mil.ru

Авторы публикации в первую очередь подчеркивают, что ракета корабельного базирования способна развивать сверхзвуковую скорость и в состоянии с высокой точностью уничтожить американские атомные авианосцы.

По этим показателям "Циркон" превосходит ранее производимые в России ударные ракеты, к тому же новый комплекс в состоянии поразить цели на расстоянии до одной тысячи километров.

"Перед лицом такой угрозы все авианосцы США подвергаются риску", — говорится в публикации