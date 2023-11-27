Об уникальных свойствах и поражающих возможностях российской гиперзвуковой ракеты"Циркон" сообщил популярный китайский новостной портал Sohu.
Авторы публикации в первую очередь подчеркивают, что ракета корабельного базирования способна развивать сверхзвуковую скорость и в состоянии с высокой точностью уничтожить американские атомные авианосцы.
По этим показателям "Циркон" превосходит ранее производимые в России ударные ракеты, к тому же новый комплекс в состоянии поразить цели на расстоянии до одной тысячи километров.
"Перед лицом такой угрозы все авианосцы США подвергаются риску", — говорится в публикации
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.