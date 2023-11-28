На Украине прогремела серия взрывов

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В двух регионах Украины прогремели взрывы, ещё в трёх объявлена воздушная тревога, сообщили СМИ Незалежной.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Так, согласно сообщению "зеркала недели", в подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы. Кроме того, удар нанесён по Кривому Рогу.

Известно, что воздушная тревога в регионах, где прозвучали взрывы, не работала. Однако сирена завыла в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Других подробностей не приводится.