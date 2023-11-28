В двух регионах Украины прогремели взрывы, ещё в трёх объявлена воздушная тревога, сообщили СМИ Незалежной.
Так, согласно сообщению "зеркала недели", в подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы. Кроме того, удар нанесён по Кривому Рогу.
Известно, что воздушная тревога в регионах, где прозвучали взрывы, не работала. Однако сирена завыла в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Других подробностей не приводится.
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