МВД Казани задержали 30-летнего мужчину, готовящего несколько терактов и диверсий в республике Татарстан. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что мужчина является членом "Легиона "Свобода России""* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Дома у него было найдено оборудование для создания самодельных взрывных устройств: таймеры, детонаторы, трансформаторы, аммиачная селитра.
Как сообщает Telegram-канал, мужчина сразу признал, что собирался устроить теракты на объектах военной техники, также планировались диверсии на железной дороге.
Кроме того, правоохранители в ходе расследования обнаружили тайник с 17 бутылками керосина в лесу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации.
Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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