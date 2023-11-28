В Казани задержали сторонника Легиона "Свобода России"*, готовящего теракты

МВД Казани задержали 30-летнего мужчину, готовящего несколько терактов и диверсий в республике Татарстан. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что мужчина является членом "Легиона "Свобода России""* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Дома у него было найдено оборудование для создания самодельных взрывных устройств: таймеры, детонаторы, трансформаторы, аммиачная селитра.

Как сообщает Telegram-канал, мужчина сразу признал, что собирался устроить теракты на объектах военной техники, также планировались диверсии на железной дороге.

Кроме того, правоохранители в ходе расследования обнаружили тайник с 17 бутылками керосина в лесу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за участие в террористической организации.

Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали о том, что глава Крыма Аксёнов заявил о раскрытии всех терактов в регионе.