У Клещеевки началась массовая сдача в плен иностранных наёмников с обморожениями

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В районе населённого пункта Клещеевка на Артёмовском направлении в зоне специальной военной операции на Украине иностранные наёмники массово сдаются в плен. По словам российского военного корреспондента Евгения Лисицына, речь идёт о наёмниках из Грузии и Польши.

Фото: www.mk.ru

Военкор отметил, что воюющие в рядах Вооружённых сил Украины(ВСУ) наёмники выходят группами по 10-15 человек и массово сдаются в плен российской армии.

"Выходят группами по 10-15 человек. У многих из них обморожения различной степени", — указал Лисицын в своём Telegram-канале.

Военкор также подробно доложил об обстановке на линии фронта. По его словам, киевский режим отправляет иностранных наёмников и подразделения ВСУ в бой в попытках вернуть позиции под Клещеевкой. Однако в результате бойцы Вооружённых сил РФ подавляют любые попытки противника наступать.