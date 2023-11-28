Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили в СИЗО за мошенничество

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Мещанский суд Москвы повторно назначил меру наказания бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву. Суд ужесточил меру, сообщает "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Таким образом, обвиняемый в мошенничестве и хищении 3 млрд рублей, чиновник будет заключен под стражу до 17 декабря 2023 года.

Известно, что 19 июля бывший чиновник попал под домашний арест. Процесс решения продлился два дня с того момента, как полиция вышла на Лавленцева.

Причины, по которым суд изменил своё решение, не указываются.

Уточним, что Владимир Лавленцев работал вице-губернатором Петербурга с мая 2013-го. На это должности он продержался год, занимался вопросами городского хозяйства, ЖКХ и благоустройства. В дальнейшем он занимл должность главного федерального инспектора по Москве в ЦФО (2015 — 2018), в октябре 2020 года он занял должность гендиректора компании "Стройтрансгаз".



