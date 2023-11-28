Пленный солдат ВСУ рассказал об «уличной мобилизации»

На Украине мужчин мобилизуют прямо с улицы. Очередной пример — попавший в российский плен солдат ВСУ Виктор Антеро, его рассказ распространило Минобороны РФ во вторник.

Фото: Скриншот видео из TG-канала Минобороны РФ

Повестку ему вручили в метро по пути на работу. Виктор — законопослушный гражданин: расписался и явился в военкомат.

"В военкомате написали направление на медкомиссию, поехали проходить. За 15 минут написали: здоров", — вспоминает украинец.

Обучение, слаживание и подготовка заняли 40 дней. А после отправили прямо в пекло — на штурм хорошо защищённых российских позиций.

Все попытки атаковать оказались безуспешными — слабовата в ВСУ и подготовка личного состава, и его оснащённость. Чего нельзя сказать об иностранных наёмниках — у них всё по высшему разряду.

"После смотрю, легион заходит в составе литовцев, поляков, англичан, немцев. Вооружение у них не такое, как у нас — автомат Калашникова. С прицелами, красивые игрушки, приодетые все, упакованные на все сто", — позавидовал Антеро.

Он также раскрыл обстоятельства своего пленения и поделился удивлением человеческому отношению россиян.