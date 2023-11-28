ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

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Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции на Украине отразили четыре атаки противника. Об этом рассказали в очередной сводке Министерства обороны России во вторник, 28 ноября.

Фото: redstar.ru

Уточняется, что атаки были отражены на Купянском направлении.

По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, в ходе активных действий и при поддержке авиации и огня артиллерии Вооружённых сил РФ российской армии удалось отразить четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Уточняется, что все атаки были предотвращены в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области.

В результате враг понёс потери — до 30-ти военнослужащих убитыми и гаубица Д-20.

Помимо этого, в российском военном ведомстве уточнили, что соответствующие мероприятия проводились подразделениями Западной группировки войск.