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Представитель МИД РФ прокомментировал действия Финляндии по закрытию границы с Россией

1:36
Силовые структуры

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко высказался относительно решения Финляндии закрыть границу с Россией:

Представитель МИД РФ прокомментировал действия Финляндии по закрытию границы с Россией
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

"Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане".

Также Замглавы МИД РФ заметил, что, если руководствоваться статистикой, то речь идёт о примерно 700 мигрантах, пытавшихся пересечь российско-финскую границу, в то время как через границы Евросоюза в этот период прошли 387 тысяч человек.

28 ноября Министерство внутренних дел Финляндии объявило, что в полночь 30 ноября последний действующий пункт пропуска на границе с Россией Райа-Йоосеппи — Лотта будет закрыт. Все пропускные пункты останутся "на замке" до 13 декабря. Прием заявлений от лиц, запрашивающих международную защиту, будет осуществляться в аэропортах и морских портах. Глава финского МВД Мари Рантанен уточнила, что такое решение принято с целью "защиты национальной безопасности Финляндии".

Ранее госпожа Рантанен в своих интервью неоднократно упоминала о том, что со стороны Российской Федерации идёт неконтролируемый поток граждан из Сирии, Индии и Марокко. В России эти обвинения сочли попыткой переложить свои проблемы на других, поскольку европейские страны сами создали условия для притока мигрантов и теперь пытаются избежать ответственности за происходящее.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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