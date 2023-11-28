Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко высказался относительно решения Финляндии закрыть границу с Россией:
"Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане".
Также Замглавы МИД РФ заметил, что, если руководствоваться статистикой, то речь идёт о примерно 700 мигрантах, пытавшихся пересечь российско-финскую границу, в то время как через границы Евросоюза в этот период прошли 387 тысяч человек.
28 ноября Министерство внутренних дел Финляндии объявило, что в полночь 30 ноября последний действующий пункт пропуска на границе с Россией Райа-Йоосеппи — Лотта будет закрыт. Все пропускные пункты останутся "на замке" до 13 декабря. Прием заявлений от лиц, запрашивающих международную защиту, будет осуществляться в аэропортах и морских портах. Глава финского МВД Мари Рантанен уточнила, что такое решение принято с целью "защиты национальной безопасности Финляндии".
Ранее госпожа Рантанен в своих интервью неоднократно упоминала о том, что со стороны Российской Федерации идёт неконтролируемый поток граждан из Сирии, Индии и Марокко. В России эти обвинения сочли попыткой переложить свои проблемы на других, поскольку европейские страны сами создали условия для притока мигрантов и теперь пытаются избежать ответственности за происходящее.
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