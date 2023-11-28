На сегодняшнем брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер объявил о временной приостановке разведывательных полетов США над сектором Газа в связи с паузой в военной операции Израиля.
В ходе разведывательных миссий, которые поддерживали израильскую военную операцию, американские военные использовали беспилотные летательные аппараты.
Боевые действия в секторе Газа приостановлены с прошлой пятницы. В понедельник перемирие продлили еще на два дня, для обеспечения условий дополнительного освобождения израильских заложников, находящихся в заключении у ХАМАС.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.