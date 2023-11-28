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США временно прекращают разведывательные миссии над сектором Газа

0:39
Силовые структуры

На сегодняшнем брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер объявил о временной приостановке разведывательных полетов США над сектором Газа в связи с паузой в военной операции Израиля.

США временно прекращают разведывательные миссии над сектором Газа
Фото: официальный сайт АО Научно-производственного объединения "Опытно-конструкторского бюро имени М.П. Симонова"

В ходе разведывательных миссий, которые поддерживали израильскую военную операцию, американские военные использовали беспилотные летательные аппараты.

Боевые действия в секторе Газа приостановлены с прошлой пятницы. В понедельник перемирие продлили еще на два дня, для обеспечения условий дополнительного освобождения израильских заложников, находящихся в заключении у ХАМАС.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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