США временно прекращают разведывательные миссии над сектором Газа

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На сегодняшнем брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер объявил о временной приостановке разведывательных полетов США над сектором Газа в связи с паузой в военной операции Израиля.

Фото: официальный сайт АО Научно-производственного объединения "Опытно-конструкторского бюро имени М.П. Симонова"

В ходе разведывательных миссий, которые поддерживали израильскую военную операцию, американские военные использовали беспилотные летательные аппараты.

Боевые действия в секторе Газа приостановлены с прошлой пятницы. В понедельник перемирие продлили еще на два дня, для обеспечения условий дополнительного освобождения израильских заложников, находящихся в заключении у ХАМАС.