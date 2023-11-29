Целью сбитого в Ростовской области беспилотника мог быть химзавод

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, 27 ноября, в Ростовской области удалось сбить беспилотник в Каменском районе, который, как сообщает Telegram-канал "Че по Ростову", мог направляться к местному химическому заводу.

Фото: openverse.org by CNE CNA C6F is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Подробности инцидента были оглашены позднее: дрон был уничтожен системой противовоздушной обороны в нескольких километрах от завода "Полимер". Пока нет официальной информации о целях беспилотника, но исследуется возможная связь с химическим предприятием, сообщает rostovgazeta.ru.

Министерство обороны заявило, что целью дрона были наземные объекты на территории России, классифицируя этот инцидент как "террористическую" атаку со стороны ВСУ.

В том же районе 24 и 25 ноября были обнаружены ещё два беспилотника, один из которых упал в поле, а другой застрял в ветвях деревьев.