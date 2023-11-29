В понедельник, 27 ноября, в Ростовской области удалось сбить беспилотник в Каменском районе, который, как сообщает Telegram-канал "Че по Ростову", мог направляться к местному химическому заводу.
Подробности инцидента были оглашены позднее: дрон был уничтожен системой противовоздушной обороны в нескольких километрах от завода "Полимер". Пока нет официальной информации о целях беспилотника, но исследуется возможная связь с химическим предприятием, сообщает rostovgazeta.ru.
Министерство обороны заявило, что целью дрона были наземные объекты на территории России, классифицируя этот инцидент как "террористическую" атаку со стороны ВСУ.
В том же районе 24 и 25 ноября были обнаружены ещё два беспилотника, один из которых упал в поле, а другой застрял в ветвях деревьев.
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