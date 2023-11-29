На Украине мобилизованный сбежал из военкомата через зарешёченное окно

Мужчина в городе Мукачево Закарпатской области смог сбежать из военкомата, выбравшись через окно на втором этаже. Об этом сообщает агентство УНИАН.

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На видеозаписи, распространённой в Telegram-канале агентства, видно, как он проламывает решётку и спускается на улицу, за ним бежит человек в военной форме. Власти пока не прокомментировали данное происшествие.

Ранее глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отметил, что план по мобилизации в Сумах выполнен лишь на восемь процентов. Он также отметил, что во многих общинах области отсутствует учёт призывников, а предприятия и учреждения не исполняют обязательства в области мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Кемерово мужчина пытался уехать на Украину воевать за ВСУ.