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На Украине мобилизованный сбежал из военкомата через зарешёченное окно

Силовые структуры

Мужчина в городе Мукачево Закарпатской области смог сбежать из военкомата, выбравшись через окно на втором этаже. Об этом сообщает агентство УНИАН.

На Украине мобилизованный сбежал из военкомата через зарешёченное окно
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

На видеозаписи, распространённой в Telegram-канале агентства, видно, как он проламывает решётку и спускается на улицу, за ним бежит человек в военной форме. Власти пока не прокомментировали данное происшествие.

Ранее глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отметил, что план по мобилизации в Сумах выполнен лишь на восемь процентов. Он также отметил, что во многих общинах области отсутствует учёт призывников, а предприятия и учреждения не исполняют обязательства в области мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Кемерово мужчина пытался уехать на Украину воевать за ВСУ.

Когда закончится СВО?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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