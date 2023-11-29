Российский снайпер одним выстрелом уничтожил бойца ВСУ, которого выжидал четыре дня

Четыре дня российский снайпер-доброволец, известный как "Череп", ждал своего противника в зоне специальной военной операции. И, наконец, он смог ликвидировать его одним точным выстрелом. Видео этой операции есть в архиве РИА Новости.

Российский снайпер ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания

Снайпер "Череп" рассказал, что в течение этих четырёх дней от терпеливо ждал, пока противник покажет свою голову из-за веток. Он смог заметить его и сделать точный выстрел всего за несколько секунд.

Согласно информации снайпера, это было единственное место, откуда противник мог наблюдать и корректировать огонь.