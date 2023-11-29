Губернатор Сальдо: НАТО и Запад разработали для ВСУ примитивный план контрнаступления

Североатлантический альянс разработал до нельзя примитивный план для ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Никакой хитрости в контрнаступлении Украины не было.

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По словам губернатора, все разговоры о том, что план НАТО по Украине крайне продуманный — ложь.

"Всё проще — никакого особого плана не было. Точнее — он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону", — пояснил Сальдо РИА Новости.

Он уточнил, что "план" заключался в попытке "пролезть" в хотя бы каком-то направлении фронта, и показать хотя бы какие-то успехи.