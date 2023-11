Североатлантический альянс разработал до нельзя примитивный план для ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Никакой хитрости в контрнаступлении Украины не было.

