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Советник главы ДНР: ВСУ бегут, оставляя погибших сослуживцев

0:41
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ бегут, оставляя сотни тел погибших сослуживцев, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Советник главы ДНР: ВСУ бегут, оставляя погибших сослуживцев
Фото: Anadolu Agency via Getty Images by Muhammed Enes Yildirim

"Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около 200", — рассказал он ТАСС.

По словам советника, трупы боевиков приходится подбирать российским военным.

Ранее Гагин сообщал о заметном сокращении численности личного состава противника на первой линии обороны под Донецком из-за массового бегства с позиций.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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