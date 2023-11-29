ВСУ бегут, оставляя сотни тел погибших сослуживцев, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около 200", — рассказал он ТАСС.