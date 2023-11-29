Герой России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о продвижении российских войск на западной окраине населённого пункта Клещеевка в зоне специальной военной операции на Украине. Он указал, что здесь бойцы Вооружённых сил РФ хорошо продвигаются всю последнюю неделю.
"Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идём достаточно хорошо, берём пленных", — уточнил комбат он в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области. Его цитирует РИА Новости.
Помимо этого, по словам Алаудинова, неприятель на данном направлении "потихоньку начинает сыпаться". В результате наступательных действий российских войск в этом районе убито очень много украинских военнослужащих.
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