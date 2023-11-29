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Алаудинов проинформировал о продвижении на западной окраине Клещеевки

0:53
Силовые структуры » Военные новости

Герой России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о продвижении российских войск на западной окраине населённого пункта Клещеевка в зоне специальной военной операции на Украине. Он указал, что здесь бойцы Вооружённых сил РФ хорошо продвигаются всю последнюю неделю.

Алаудинов проинформировал о продвижении на западной окраине Клещеевки
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

"Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идём достаточно хорошо, берём пленных", — уточнил комбат он в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области. Его цитирует РИА Новости.

Помимо этого, по словам Алаудинова, неприятель на данном направлении "потихоньку начинает сыпаться". В результате наступательных действий российских войск в этом районе убито очень много украинских военнослужащих.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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