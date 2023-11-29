В США предложили Зеленскому вернуть танки Abrams, чтобы спасти их репутацию

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Владимиру Зеленскому вернуть танки Abrams.

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Это он заявил во время визита на Украину, но не сказав об этом прямо, а предложил поменять их на танки Leopard (Германия) в соотношении "один к четырём".

Вашингтон считает, что в условиях интенсивных боев на СВО и суровой зимы танки Abrams могут просто опозориться и, скорее всего, будут уничтожены. Поэтому ВСУ хорошо бы их отдать хотя бы стране НАТО (той же ФРГ).

Желание не создавать антирекламу ВПК Соединённых Штатов родогревается ещё и тем, что "Абрамсы" совершенно не способны добраться до линии боевого соприкосновения. Ранее уже сообщалось, что четыре танка были уничтожены ракетами при транспортировке по Украине, ещё три танка — при неправильной транспортировке под Николаевом.