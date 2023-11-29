Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько мощные, что их работа видна даже из космоса, пишет во вторник украинский журнал Defense Express.
Издание изучило спутниковые снимки, сделанные при помощи технологии SAR — радара с синтезированной апертурой, позволяющей фотографировать сквозь облака, туман, или дым независимо от уровня освещённости. На них видны следы излучения РЭБ, причём именно в те дни, когда украинские дроны атаковали полуостров.
Тогда же, кроме этого, была нарушена функциональность спутниковой навигации в Чёрном море, заметил аналитик Дэмиен Саймонс, проанализировавший ошибки системы AIS (автоматической системы идентификации) морского судоходства.
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