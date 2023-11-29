Украинцы пожаловались на российские РЭБ в Севастополе

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько мощные, что их работа видна даже из космоса, пишет во вторник украинский журнал Defense Express.

Фото: https://function.mil.ru

Издание изучило спутниковые снимки, сделанные при помощи технологии SAR — радара с синтезированной апертурой, позволяющей фотографировать сквозь облака, туман, или дым независимо от уровня освещённости. На них видны следы излучения РЭБ, причём именно в те дни, когда украинские дроны атаковали полуостров.

Тогда же, кроме этого, была нарушена функциональность спутниковой навигации в Чёрном море, заметил аналитик Дэмиен Саймонс, проанализировавший ошибки системы AIS (автоматической системы идентификации) морского судоходства.