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Украинцы пожаловались на российские РЭБ в Севастополе

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Силовые структуры » Военные новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько мощные, что их работа видна даже из космоса, пишет во вторник украинский журнал Defense Express.

Украинцы пожаловались на российские РЭБ в Севастополе
Фото: https://function.mil.ru

Издание изучило спутниковые снимки, сделанные при помощи технологии SAR — радара с синтезированной апертурой, позволяющей фотографировать сквозь облака, туман, или дым независимо от уровня освещённости. На них видны следы излучения РЭБ, причём именно в те дни, когда украинские дроны атаковали полуостров.

Тогда же, кроме этого, была нарушена функциональность спутниковой навигации в Чёрном море, заметил аналитик Дэмиен Саймонс, проанализировавший ошибки системы AIS (автоматической системы идентификации) морского судоходства.

Спутниковые снимки Крыма
Спутниковые снимки Крыма
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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