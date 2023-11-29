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Российский артиллерист "Казах": необходимо "читать мысли врага"

0:51
Силовые структуры » Военные новости

В зоне ВСУ расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" продолжают "утюжить" районы размещения артиллерии ВСУ, а также погреба для хранения боеприпасов.

Российский артиллерист "Казах": необходимо "читать мысли врага"
Фото: newsrnd.com

Об успешной работе современных пушек "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении сообщило в среду, 29 ноября, Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство опубликовало ролик, в котором наводчик пушки с позывным Казах назвает "Гиацинт" мощным оружием, ударов которого постоянно опасается враг.

Но чтобы удар по позициям ВСУ был результативным, необходима серьезная предварительная подготовка.

"Нам нужно высчитать скорость движения, наверное, даже читать мысли врага, чтобы успеть навестить в ту цель, наперед продумать шаги и поразить цели", ― сообщил российский военнослужащий.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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