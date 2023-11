В Москве задержали мужчина, который планировал взрыв на железнодорожных путях в Московском регионе. Как сообщает Telegram-канал "Столичный СК" следственным управлением по Юго-Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к совершению акта терроризма и о покушении на изготовление взрывного устройства.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.