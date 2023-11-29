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Готовившего теракт на железнодорожной станции мужчину задержали в Москве

Силовые структуры » МВД

В Москве задержали мужчина, который планировал взрыв на железнодорожных путях в Московском регионе. Как сообщает Telegram-канал "Столичный СК" следственным управлением по Юго-Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к совершению акта терроризма и о покушении на изготовление взрывного устройства.

Готовившего теракт на железнодорожной станции мужчину задержали в Москве
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что задержанный действовал по заданию за денежное вознаграждение. Ему было положено взорвать одну из цистерн на станции. В одном из парков Москвы он забрал взрывное вещество, находящееся в тайнике, а также материалы для его изготовления. В дальнейшем он забрал детонатор. Тем не менее, совершить теракт ему не удалось, потому что был выслежен сотрудниками УФСБ.

В настоящее время мужчина прибывает в СИЗО. Следствие выявляет и оценивает обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что в Воронеже задержали украинского агента, который планировал взорвать военкомат.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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