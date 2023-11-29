Готовившего теракт на железнодорожной станции мужчину задержали в Москве

В Москве задержали мужчина, который планировал взрыв на железнодорожных путях в Московском регионе. Как сообщает Telegram-канал "Столичный СК" следственным управлением по Юго-Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к совершению акта терроризма и о покушении на изготовление взрывного устройства.

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Отмечается, что задержанный действовал по заданию за денежное вознаграждение. Ему было положено взорвать одну из цистерн на станции. В одном из парков Москвы он забрал взрывное вещество, находящееся в тайнике, а также материалы для его изготовления. В дальнейшем он забрал детонатор. Тем не менее, совершить теракт ему не удалось, потому что был выслежен сотрудниками УФСБ.

В настоящее время мужчина прибывает в СИЗО. Следствие выявляет и оценивает обстоятельства произошедшего.

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