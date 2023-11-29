Кнутов: контроль над Артёмовском имеет стратегическое значение

Директор войск музея ПВО и военный аналитик Юрий Кнутов рассказал о стратегическом значении боёв за Артёмовск в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, взятие этого населённого пункта позволит выйти на Краматорскую конгломерацию, чтобы в дальнейшем обезопасить Донецкую Народную республики от ударов со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как заявил военный эксперт в беседе с порталом Lenta. ru, бои за этот город ведутся уже довольно давно, и они тяжёлые.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"[Президент Украины Владимир - ред.] Зеленский в нескольких выступлениях заявлял, что главная цель ВСУ — взять три города, один из которых Артёмовск", — рассказал Кнутов.

По его словам, с севера наступление украинских частей не удалось, и все атаки ВСУ отбили российские десантники. В то же время, некоторые позиции на юге перешли под контроль украинской армии. Однако, подчеркнул Кнутов, РФ удалось удержать рубежи и развернуть контрнаступление, отвоевав, в итоге, ряд высот и отодвинув неприятеля.