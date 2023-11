Директор войск музея ПВО и военный аналитик Юрий Кнутов рассказал о стратегическом значении боёв за Артёмовск в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, взятие этого населённого пункта позволит выйти на Краматорскую конгломерацию, чтобы в дальнейшем обезопасить Донецкую Народную республики от ударов со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как заявил военный эксперт в беседе с порталом Lenta. ru, бои за этот город ведутся уже довольно давно, и они тяжёлые.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.