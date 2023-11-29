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В Казахстане осуждён боец ЧВК "Вагнер" за участие в спецоперации

Силовые структуры

В Казахстане осуждён боец частной военной компании "Вагнер" за участие в спецоперации на стороне РФ.

В Казахстане осуждён боец ЧВК "Вагнер" за участие в спецоперации
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Жителя Карагандинской области 34-летнего Алексея Шомполова осудили почти на 7 лет за "участие в СВО". Он родился в Красноярском крае, но имеет гражданство Республики Казахстан.

Также на него наложен штраф, все найденные у него средства конфискованы как "добытые преступным путём".

Алексей в составе ЧВК участвовал в боях за Артёмовск, служил в артиллерии заряжающим, был комиссован после ранения.

А это уже не первый приговор гражданам РК, вынесенный за участие в "российско-украинском конфликте". Очень характерно, что нет ни одного приговора гражданам Казахстана, воевавшим на стороне киевского режима, пишут СМИ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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