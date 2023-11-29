В Казахстане осуждён боец частной военной компании "Вагнер" за участие в спецоперации на стороне РФ.
Жителя Карагандинской области 34-летнего Алексея Шомполова осудили почти на 7 лет за "участие в СВО". Он родился в Красноярском крае, но имеет гражданство Республики Казахстан.
Также на него наложен штраф, все найденные у него средства конфискованы как "добытые преступным путём".
Алексей в составе ЧВК участвовал в боях за Артёмовск, служил в артиллерии заряжающим, был комиссован после ранения.
А это уже не первый приговор гражданам РК, вынесенный за участие в "российско-украинском конфликте". Очень характерно, что нет ни одного приговора гражданам Казахстана, воевавшим на стороне киевского режима, пишут СМИ.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.