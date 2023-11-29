Лучший участковый Ульяновской области погиб на спецоперации

При выполнении боевой задачи на специальной военной операции погиб старший сержант Николай Сердюков.

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Об этом в соцсетях рассказали родственники погибшего.

Всё произошло ещё 13 ноября. В 2020 году Николая Сердюкова признали лучшим участковым полицейским Ульяновской области.

Прощание с Николаем пройдёт 30 ноября в селе Старая Сахча, на улице Пролетарской, 29. Начало прощания в 10:00.

Ранее сообщалось, что российские войска в ДНР освободили населённый пункт Артёмовское.