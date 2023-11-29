В Сеть попали кадры расстрела солдатами Израиля 9-летнего ребёнка

Израильская армия не имеет человеческого облика человека — военные ЦАХАЛ застрелили 9-летнего ребенка.

Фото: wikimedia. org

Жуткие кадры публикуют уже многие СМИ — на очередном вопиющем преступлении Израиля в Дженине солдаты Израиля стреляют в мальчика, после чего ребёнок падает на землю и не подаёт признаков жизни. На земле видна его кровь.

Весь мир уже немало видел зверств ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан. Израиль буквально сравнял сектор Газа с землёй и уничтожил тысячи безвинных детей.

Теперь израильтяне без зазрения совести убивают малолетних из автоматов.