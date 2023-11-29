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В Сеть попали кадры расстрела солдатами Израиля 9-летнего ребёнка

Силовые структуры

Израильская армия не имеет человеческого облика человека — военные ЦАХАЛ застрелили 9-летнего ребенка.

В Сеть попали кадры расстрела солдатами Израиля 9-летнего ребёнка
Фото: wikimedia. org

Жуткие кадры публикуют уже многие СМИ — на очередном вопиющем преступлении Израиля в Дженине солдаты Израиля стреляют в мальчика, после чего ребёнок падает на землю и не подаёт признаков жизни. На земле видна его кровь.

Весь мир уже немало видел зверств ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан. Израиль буквально сравнял сектор Газа с землёй и уничтожил тысячи безвинных детей.

Теперь израильтяне без зазрения совести убивают малолетних из автоматов.

В Сеть попали кадры расстрела солдатами Израиля 9-летнего ребёнка
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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