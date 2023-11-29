Кнутов: "Калибр" атакует со скоростью 3 Маха, ПВО бессильна

Директор Музея войск ПВО и военный аналитик Юрий Кнутов назвал главную особенность крылатых ракет "Калибр". По его словам, особенность российского ракетного комплекса "Калибр" заключается в том, что у этих ракет высокая точность, а их наведение осуществляется при помощи специальной головки самонаведения.

Фото: mil.ru

"Крылатые ракеты "Калибр" — это наш ответ американским "Томагавкам". Ракета отличается высокой точностью, и ее наведение осуществляется специальной головкой самонаведения, а также используется система ГЛОНАСС", — цитирует военного эксперта портал Lenta. ru.

Кроме того, Кнутов обратил внимание, что в полёте "Калибр" отлично маневрирует и может обходить различные препятствия и места дислокации систем противовоздушной обороны.

Вдобавок, при поражении цели данная ракета способна делать "горку" и атаковать цель со скоростью трёх Махов. В связи с этим её поражение в моменте невозможно.