Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал Agence France-Presse (AFP). По его словам, атак становится всё больше как вокруг Запорожской атомной электростанции, так и вокруг других украинских станций.

Фото: "File:RIAN archive 132603 Nuclear power reactor fuel assembly.jpg" by Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок is licensed under CC BY-SA 3.0.