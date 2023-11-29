Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал Agence France-Presse (AFP). По его словам, атак становится всё больше как вокруг Запорожской атомной электростанции, так и вокруг других украинских станций.
В феврале 2022 года Запорожскую АЭС взяли под контроль российские вооруженные силы. С 1 сентября 2022 сотрудники МАГАТЭ начали проводить на станции мониторинг ситуации. Одним из основных опасений, высказываемых специалистами, является возможность попадания снарядов в место хранения ядерных отходов. Разрушение контейнеров может привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды.
Защитный кожух станции способен выдержать падение небольшого самолета (например, "кукурузника"), однако пробивная мощь современных артиллерийских систем значительно выше, поскольку снаряды созданы с учётом необходимости преодоления брони.
Атомная электростанция в Энергодаре не генерирует энергию, но два реактора находятся в режиме "горячей остановки". Они обеспечивают паром и теплом станцию и город Энергодар. Запорожская АЭС крупнейшая в Европе и девятая по величине в мире.
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