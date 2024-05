Военный эксперт Пётр Колчин рассказал, что российские войска набирают определенную динамику, которая позволяет им преодолевать трудности на фронте

Военный эксперт и политолог Пётр Колчин сообщил, что за последнюю неделю ситуация на фронте стала динамичной.

