Военный эксперт Пётр Колчин рассказал, что российские войска набирают определенную динамику, которая позволяет им преодолевать трудности на фронте

Военэксперт Колчин: ситуация на фронте стала динамичной

Военный эксперт и политолог Пётр Колчин сообщил, что за последнюю неделю ситуация на фронте стала динамичной.

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Он отметил, что российские войска планомерно продвигаются вперёд на нескольких направлениях и достигают новых успехов, сообщает NewsInfo.Ru.

По мнению эксперта, прорыв у Очеретино стал событием, подтверждающим нестабильность линии обороны ВСУ.

Политолог отметил, что вблизи посёлка Очеретино плацдарм расширяется, а бои продолжаются у Часова Яра. Он выразил мнение, что дальнейшие успехи российских вооружённых сил можно ожидать на этих двух направлениях.

По его словам, ВСУ прилагают усилия для укрепления линии фронта и переброски резервов.