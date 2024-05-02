Военный эксперт Пётр Колчин рассказал, что российские войска набирают определенную динамику, которая позволяет им преодолевать трудности на фронте

Военный эксперт и политолог Пётр Колчин сообщил, что за последнюю неделю ситуация на фронте стала динамичной.
Он отметил, что российские войска планомерно продвигаются вперёд на нескольких направлениях и достигают новых успехов, сообщает NewsInfo.Ru.
По мнению эксперта, прорыв у Очеретино стал событием, подтверждающим нестабильность линии обороны ВСУ.
Политолог отметил, что вблизи посёлка Очеретино плацдарм расширяется, а бои продолжаются у Часова Яра. Он выразил мнение, что дальнейшие успехи российских вооружённых сил можно ожидать на этих двух направлениях.
По его словам, ВСУ прилагают усилия для укрепления линии фронта и переброски резервов.
Но российские войска набирают определенную динамику, которая позволяет им преодолевать дальше такие факторы", — резюмировал эксперт.
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