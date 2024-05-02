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Военный эксперт Пётр Колчин рассказал, что российские войска набирают определенную динамику, которая позволяет им преодолевать трудности на фронте

Военэксперт Колчин: ситуация на фронте стала динамичной

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт и политолог Пётр Колчин сообщил, что за последнюю неделю ситуация на фронте стала динамичной.

Военэксперт Колчин: ситуация на фронте стала динамичной
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он отметил, что российские войска планомерно продвигаются вперёд на нескольких направлениях и достигают новых успехов, сообщает NewsInfo.Ru.

По мнению эксперта, прорыв у Очеретино стал событием, подтверждающим нестабильность линии обороны ВСУ.

Политолог отметил, что вблизи посёлка Очеретино плацдарм расширяется, а бои продолжаются у Часова Яра. Он выразил мнение, что дальнейшие успехи российских вооружённых сил можно ожидать на этих двух направлениях.

По его словам, ВСУ прилагают усилия для укрепления линии фронта и переброски резервов.

Но российские войска набирают определенную динамику, которая позволяет им преодолевать дальше такие факторы", — резюмировал эксперт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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