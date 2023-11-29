Минус шесть Одесс или полтора Киева: подсчитаны потери Украины в контрнаступе

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За полгода контрнаступа Киев потерял свыше 1,3 тыс. кв. км территории.

Фото: Телеграм-канал Протопроедр

С конца июля ВСУ приходилось отступать под Купянском и на Краснолиманском фронте, а в последние месяцы — под Авдеевкой, Марьинкой и в окрестностях Артёмовска.

Эти "квадратные километры" не выглядят большой цифрой, но это почти в 6 раз больше площади Одессы, и в 1,5 раза больше, чем площадь Киева.

По подсчетам западных СМИ, на начало ноября территориальные приобретения киевского режима составили 370 кв. км. И всё это ценой десятков тысяч человек и сотен единиц бронетехники.

Неудивительно, что теперь пропаганда Украины всячески отнекивается от того, что Киев проводил контрнаступление. Проблема для него только в том, что это дикое и бессмысленное вранье уже не хотят принимать на Западе, и даже собственные граждане.

Есть мнение, что в 2024 году ВС РФ покажут мастер-класс по крупному наступлению и взлому эшелонированной обороны врага, уверен военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.