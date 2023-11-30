Вооружённый "Калибрами" "Адмирал Макаров" вышел на боевое дежурство

Россия вывела в море фрегат "Адмирал Макаров", вооружённый "Калибрами", передаёт в четверг РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга страны.

Фото: Российская газета by Юлия Крымова

Таким образом, число ракетоносцев в акватории достигло трёх, включая уже находившиеся там две подлодки. Их одновременный суммарный залп может составлять 16 крылатых ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы очень высок. Сигналами воздушной тревоги не пренебрегаем, прислушиваемся, реагируем оперативно", — предупредили ВСУ.

По сведениям издания, до сих пор из-за шторма в море оставались лишь две вышеупомянутые подводные лодки, вышедшие туда 28 ноября.