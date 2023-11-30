Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви отреагировал на сообщение, опубликованное в арабских СМИ. В них говорится о нарушении режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
Израильский посол заявил, что ЦАХАЛ придерживается режима прекращения огня, потому что данный процесс касается обмена заложниками.
Ранее в Сети появлялась информация о нарушении режима прекращения огня со стороны Израиля.
В настоящее время у мировой общественности и союзников Израиля существует опасение, что после обмена пленными ЦАХАЛ возобновит боевые действия.
Ранее мы сообщали о том, что военные ХАМАС опубликовали кадры освобождения двух захваченных россиянок.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.