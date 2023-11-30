На юге Украины ТЭЦ получила повреждения в результате ночных взрывов

Ночные взрывы в южной части Украины привели к повреждению теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщают сотрудники национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

В Telegram-канале организации сказано, что на объекте разрушены отдельные строения и оборудование.

Как подчеркнули в компании, потребители по-прежнему обеспечены теплоснабжением. При этом сотрудники "Укрэнерго" заявили об ограниченных возможностях для предоставления электричества населению.

"Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе", — сказано в официальном релизе.

Ранее взрывы прозвучали в Николаеве и Кривом Роге. В этих украинских городах объявляли воздушную тревогу. Сведения о возможных повреждениях уточняются.