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В Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Силовые структуры

На территории Николаева и Кривого Рога раздались звуки взрывов. В городах объявляли воздушную тревогу.

В Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Информацию подтвердили журналисты украинского издания "Страна.ua". При этом пока не уточняется, какие именно объекты были поражены в Николаевской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога продолжает звучать в данных регионах.

28 ноября на территории Украины также прогремели взрывы. Сирены тревоги сработали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. По данным "Зеркала Недели", в минувший вторник по объектам в Кривом Роге был нанесён удар. Другой информации о последствиях атаки нет.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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