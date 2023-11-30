В Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

На территории Николаева и Кривого Рога раздались звуки взрывов. В городах объявляли воздушную тревогу.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Информацию подтвердили журналисты украинского издания "Страна.ua". При этом пока не уточняется, какие именно объекты были поражены в Николаевской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога продолжает звучать в данных регионах.

28 ноября на территории Украины также прогремели взрывы. Сирены тревоги сработали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. По данным "Зеркала Недели", в минувший вторник по объектам в Кривом Роге был нанесён удар. Другой информации о последствиях атаки нет.