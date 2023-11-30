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У летевшего в Россию мужчины изъяли украшения Cartier на 5,5 миллиона рублей

Силовые структуры » ФСБ

Таможенная служба Домодедово изъяла у пассажира из ОАЭ ювелирные изделия, изготовленные из золота 750 пробы. Информацию приводит Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

У летевшего в Россию мужчины изъяли украшения Cartier на 5,5 миллиона рублей
Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO

Отмечается, что 40-летний мужчина пытался незаконно провезти в Россию украшения бренда Cartier. Они не были задекларированы законодательством. Сотрудники таможни нашли в его багаже два кольца и часы, чеки и сертификаты.

Экспертами установлено, что общая цена золотых аксессуаров со вставками из бриллиантов и корундов, достигает 5,5 миллионов рублей. Также выявлено, что мужчина не выплатил таможенный налог за товары в объёме 1,3 миллиона рублей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения, а также штраф до 1 млн рублей.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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