У летевшего в Россию мужчины изъяли украшения Cartier на 5,5 миллиона рублей

Таможенная служба Домодедово изъяла у пассажира из ОАЭ ювелирные изделия, изготовленные из золота 750 пробы. Информацию приводит Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO

Отмечается, что 40-летний мужчина пытался незаконно провезти в Россию украшения бренда Cartier. Они не были задекларированы законодательством. Сотрудники таможни нашли в его багаже два кольца и часы, чеки и сертификаты.

Экспертами установлено, что общая цена золотых аксессуаров со вставками из бриллиантов и корундов, достигает 5,5 миллионов рублей. Также выявлено, что мужчина не выплатил таможенный налог за товары в объёме 1,3 миллиона рублей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения, а также штраф до 1 млн рублей.