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Омбудсмены России и Украины посетили пленных

1:25
Силовые структуры

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что условия содержания и медицинского обслуживания пленных соответствуют международным стандартам.

Омбудсмены России и Украины посетили пленных
Фото: Telegram

В соответствии с договоренностью с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Д. В. Лубинцом, на условиях взаимности омбудсмены России и Украины посетили 119 украинских военнослужащих, находящихся в России, и 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.

Уполномоченная по правам человека в России отметила, что российские военнослужащие получили возможность отправить видеообращения своим родственникам. Также Татьяна Москалькова уточнила, что лично общалась с каждым из украинских пленных и убедилась в том, что условия их содержания и медицинской помощи соответствуют международным стандартам. Она добавила, что украинские военнослужащие подтвердили предоставление им возможности связаться с близкими по телефону, при помощи писем и видео.

В октябре Уполномоченная по правам человека в России рассказала, что по вопросам, связанным с обменом военнопленными, ведётся ежедневная работа. В начале июля Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 45 российских военнослужащих.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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