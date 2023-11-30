Омбудсмены России и Украины посетили пленных

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что условия содержания и медицинского обслуживания пленных соответствуют международным стандартам.

Фото: Telegram

В соответствии с договоренностью с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Д. В. Лубинцом, на условиях взаимности омбудсмены России и Украины посетили 119 украинских военнослужащих, находящихся в России, и 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.

Уполномоченная по правам человека в России отметила, что российские военнослужащие получили возможность отправить видеообращения своим родственникам. Также Татьяна Москалькова уточнила, что лично общалась с каждым из украинских пленных и убедилась в том, что условия их содержания и медицинской помощи соответствуют международным стандартам. Она добавила, что украинские военнослужащие подтвердили предоставление им возможности связаться с близкими по телефону, при помощи писем и видео.

В октябре Уполномоченная по правам человека в России рассказала, что по вопросам, связанным с обменом военнопленными, ведётся ежедневная работа. В начале июля Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 45 российских военнослужащих.