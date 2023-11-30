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Организатора "Русских маршей" задержали в Тбилиси

Силовые структуры

Идейный вдохновитель "Русских маршей" Дмитрий Демушкин сообщил у себя в Telegram-канале о задержании:

Организатора "Русских маршей" задержали в Тбилиси
Фото: thunertagblatt.ch

"Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна Разбираемся. Распространите"

Чуть позже Дёмушкин написал ещё одно сообщение:

"Теперь задержан в аэропорту Внуково. От одних к другим, попал. Водят по кабинетам. Спрашиваю надолго, никто не знает, документы от грузин и мои теперь у них. Ждут кого-то, кто что-то решит. Грузины причин не указали, выясняют как сильно я поддерживал СВО. Говорят, это главная причина обычно".

Дмитрий Дёмушкин общественный деятель, придерживающийся националистических взглядов. Начал фигурировать в уголовных делах с 2011 года. В марте 2016 года его включили в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

20 февраля 2019 года суд в Петушинском районе Владимирской области принял решение о досрочном освобождении Демушкина из исправительной колонии № 2 в городе Покров. Это было обусловлено частичной декриминализацией части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Благодаря этому решению Демушкин вышел на свободу на 15 дней раньше завершения своего полного срока заключения.
20 декабря 2019 года Демушкина исключили из реестра Росфинмониторинга.

 

Ранее, в 2014 году, Демушкин опубликовал две фотографии с баннерами "Русского марша" на своей странице в соцсети. Суд счёл, что они содержат признаки экстремизма. 20 февраля 2019 года суд в Петушинском районе Владимирской области принял решение о досрочном освобождении Демушкина из исправительной колонии № 2 в городе Покров. Решение было обусловлено частичной декриминализацией части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Благодаря этому Демушкин был освобожден на 15 дней раньше завершения полного срока заключения.
20 декабря 2019 года Демушкина исключили из реестра Росфинмониторинга.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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