Российских лётчиков массово обучат применять "умные бомбы" в зоне СВО

В ВКС России намерены запустить обучение для российских лётчиков применять в зоне военной спецоперации "умных бомб" против врага. Речь идёт о авиабомбах с универсальными модулями планирования и коррекции, сообщил источник.

Фото: ru.wikipedia.org

Согласно информации, одному из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно были переданы военные истребители Су-34, на которых и намерены учить российских лётчиков.

"Это позволит увеличить число лётчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, и нарастить удары "умными авиабомбами" в зоне СВО по украинским военным объектам", — сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

"Умная бомба" — снаряд, который крепится к обычно "свободнопадающей" бомбе, превращая оружие в управляемое.