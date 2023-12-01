Нардеп украинской Рады Безуглая назвала главкома ВСУ Залужного "обиженкой"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком Вооружённых сил Украины в социальных сетях Валерий Залужный отреагировал на фото волонтёра Касьянова.

Фото: Telegram-канал "Русская весна"

На этом фото военный совет проводится с участием Зеленского, Сырского и Умерова, а главкома, у которого конфликт с президентом, там нет.

"Найдите на картинке Залужного", — подписал фото Касьянов.

Сам главнокомандующий поставил под постом удивлённый смайлик, который сразу же заметила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Валерий Федорович, вы блоггер? Ну реально, как "обиженка", на бывшего реагирует. Война всё-таки. Генерал", — комментирует нардеп смайлик.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский начал ездить по регионам Украины, поскольку на Западе его уже никто не ждёт.