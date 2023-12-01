Украинский пленный пожаловался на немецкую БМП Marder

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Немецкие БМП Marder не подходят украинской армии по нескольким критериям, признал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Чайковский.

Фото: goodfon.ru

Прежде всего, внутренней конструкцией машины предусмотрено применение западных образцов оружия.

"Их Marder сделан под их оружие. Все эти полочки, крепления под наше оружие не подходят. Мы зашли туда со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит", — посетовал военный.

В результате автомат Калашникова невозможно выпустить из рук. "Ты его в любом случае держишь перед собой, стволом в подбородок. Положить его на колени — он мешает товарищу слева или товарищу справа", — объяснил Чайковский.

Проходимостью Marder он тоже недоволен: "На нём только по асфальту ездить, на парад. Когда скользко, она плывёт".

А самым большим разочарованием для пленного стало различие между БМП, на которых их учили в Германии, и той, на которой пришлось воевать — Бундесвер прислал предыдущую модель.

Чайковского мобилизовали 5 января 2023 года. Он сдался в плен, попав в окружение близ Вербового на запорожском направлении.