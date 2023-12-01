Под Талдомом мужчина убил престарелого отца за замечание о пьянстве

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В Талдомском городском округе задержан 47-летний местный житель по подозрению в убийстве 92-летнего отца, сообщила в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Фото: Следственный комитет по Волгоградской области

Семейная драма разыгралась в ночь с 28 на 29 ноября в частном доме в СНТ "Надежда" деревни Мельдино под Талдомом, где проживали лиходей и его жертва. Непутёвый сын не просыхал три дня, и отец предъявил ему на этот счёт вполне обоснованные претензии. Отпрыск не согласился и ответил родителю кулаками, после чего преспокойно лёг спать. Проснувшись, он нашёл отца мёртвым.

Буйного пьянчужку задержали, он уже во всём признался. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.