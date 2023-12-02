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ЮНИСЕФ подсчитал палестинских детей, погибших при конфликте в Газе "до паузы"

0:48
Силовые структуры

С начала конфликта на Ближнем Востоке и до военной "паузы" в секторе Газа погибли более пять тысяч палестинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ. Как сообщили в фонде, они не брали в расчёт тех, кто пропал без вести после ударов Израиля.

ЮНИСЕФ подсчитал палестинских детей, погибших при конфликте в Газе "до паузы"
Фото: ru.freepik.com

Так, согласно информации, речь идёт о погибших в течение 48 дней израильско-палестинского конфликта.

"За 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести", — говорится в сообщении Детского фонда ООН.

Кроме того, в "статистику" не вошли и те дети, которые, предположительно могут быть живы, но погребены под обломками после ударов.

Наземная операция Сектор Газа | Сектор Газа сегодня | Израиль - Палестина | Сектор Газа |Хамас
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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