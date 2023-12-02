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Полковник ВСУ Свитан предложил сократить госаппарат Украины, оправив чиновников на фронт

0:46
Силовые структуры

Украинские чиновники, которые живут за счёт гособеспечения, обязаны отправиться на фронт, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По мнению военного, такой шаг никак не повлияет на работу госаппарата страны.

Полковник ВСУ Свитан предложил сократить госаппарат Украины, оправив чиновников на фронт
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам Свистана, в виду нехватки кадров на передовой, "костяк страны" тоже обязан пройти военную службу.

"У нас из госслужащих, наверное, всего один процент выполняет боевые задачи. А надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны", — заявил полковник "Радио НВ".

Он подчеркну, что госаппарат сможет работать из львиной доли чиновников, которых и так много, и в таком составе он просто "не нужен".

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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