"Кривое" мировоззрение в тылу Украины приближает победу России, заявил боевик нацбатальона "Айдар"* с позывным "Дикий".
По его словам, в тылу Незалежной сформировалось иллюзорное представление о победе Украины над Россией. В частности, что триумф ВСУ может прийти "сам по себе".
"Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре" (украинский оператор мобильной связи. — Прим. ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается", — пояснил боевик.
По его словам, этой заставкой можно объяснить всё положение дел в контексте отношения гражданских к боевым действиям, мол, пока вы говорите, победа "приближается сама".
"Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам", — посетовал боевик нацбата украинским журналистам.
*"Айдар" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в Российской Федерации.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.