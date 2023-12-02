Боевик "Айдара"*: мировоззрение в тылу Украины приближает победу Москвы

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Кривое" мировоззрение в тылу Украины приближает победу России, заявил боевик нацбатальона "Айдар"* с позывным "Дикий".

Фото: newsweek.com

По его словам, в тылу Незалежной сформировалось иллюзорное представление о победе Украины над Россией. В частности, что триумф ВСУ может прийти "сам по себе".

"Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре" (украинский оператор мобильной связи. — Прим. ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается", — пояснил боевик.

По его словам, этой заставкой можно объяснить всё положение дел в контексте отношения гражданских к боевым действиям, мол, пока вы говорите, победа "приближается сама".

"Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам", — посетовал боевик нацбата украинским журналистам.

*"Айдар" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в Российской Федерации.